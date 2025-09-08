Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu’nu kabul etti

GÖRÜŞME DETAYLARI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aassem Rashed Hawary’yi kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aassem Rashed Hawary’yi kabul etmiştir. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer almıştır” denildi.

ÖNEMLİ BİR ZİYARET

Bu görüşme, iki ülkenin hava kuvvetleri arasındaki iş birliği ve iletişimi geliştirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Genelkurmay Başkanı’nın kabulü, bölge güvenliği açısından atılan önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.