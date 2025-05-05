Haberler

Genelkurmay Başkanı, Umman Başkanıyla Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Sultanlığı’nın Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Alraısı ile bir araya geldi. Bu önemli buluşma, Genelkurmay Başkanlığı’nda düzenlenen resmi bir törenle başladı.

RESMİ TÖREN VE GÖRÜŞME

Orgeneral Metin Gürak, Abdullah Alraısı’yı Genelkurmay Başkanlığı’nda düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törenin ardından, iki lider beraberindeki heyetlerle birlikte Genelkurmay Başkanlığı’nda verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

KAYSERİ KARIYER MERKEZİ 255 KİŞİYİ İSTİHDAM ETTİ

Kayseri Kariyer Merkezi, nisan ayında 255 kişiyi istihdama kazandırdı ve 27 bin 617 yönlendirme ile toplamda 576 başvuru aldı.
Haberler

Kaçak Akaryakıt Üretimi, 1 Gözaltı

Adana'daki asfalt üretim tesisinde yapılan operasyonda 25 bin litre kaçak akaryakıt bulundu. Bu süreçte bir kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.