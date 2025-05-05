Genelkurmay Başkanı, Umman Başkanıyla Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Sultanlığı’nın Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Alraısı ile bir araya geldi. Bu önemli buluşma, Genelkurmay Başkanlığı’nda düzenlenen resmi bir törenle başladı.

RESMİ TÖREN VE GÖRÜŞME

Orgeneral Metin Gürak, Abdullah Alraısı’yı Genelkurmay Başkanlığı’nda düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törenin ardından, iki lider beraberindeki heyetlerle birlikte Genelkurmay Başkanlığı’nda verimli bir görüşme gerçekleştirdi.