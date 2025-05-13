Genelkurmay Başkanı Varşova’da Ziyaret Gerçekleştirdi

ZİYARET INCELEME VE TÖREN

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret amacıyla Polonya’nın başkenti Varşova’ya gitti. Burada, Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula tarafından askeri bir törenle karşılandı. Ziyaret sürecinde, Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkiler çerçevesinde ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı.

ANIT VE GÖRÜŞMELER

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, gerçekleştirdiği temaslar sırasında Meçhul Asker Anıtı’na çelenk sundu. Bu ziyaretleri kapsamında, Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Emekli Korgeneral Dariusz Lukowski ile bir araya geldi. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ve Polonya Askeri Ataşeliği de ziyaret edildi.