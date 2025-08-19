Geniş Ürün Yelpazesi Bu Haftaki Katalogda

Elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, ev bakım malzemelerinden kamp ekipmanlarına kadar geniş yelpazede ürünler bu hafta gerçekleştirilen kampanya ile dikkat çekiyor. A101 Aldın Aldın 21 Ağustos aktüel kataloğunda yer alan ürünler, özellikle uygun fiyatla kaliteli teknolojik eşyalar ve ev ürünleri arayanlara hitap ediyor. Bu haftaki katalog, bütçe dostu seçeneklerle dolup taşıyor. Şimdi, A101 Aldın Aldın 21 Ağustos aktüel kataloğundaki ürünlerin detaylarına bakalım.

ÜRÜN FİYATLARI

– Overlok Makinesi: 7.999 TL

– Saç Kırığı Alma Makinesi: 699 TL

– Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.499 TL

– Bukle Maşası: 399 TL

– LED Işıklı Fanlı Ayna: 599 TL

– Şarjlı Islak Kuru Süpürge ve Zemin Temizleyici: 5.999 TL

– Oyuncak Fincanlı Çay Vakti Seti: 299 TL

– Oyuncak Balon Tabancası Mavi: 129 TL

– Oyuncak Hedefli Küçük Tabanca: 199 TL

– Oyuncak Telefon Pembe Sarı: 119 TL

– Triathlon Işıklı Scooter Mavi: 699 TL

– Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti: 869 TL

– Piranha Avuç Taşlama: 799 TL

– Piranha 110 Parça Hobi Seti: 949 TL

– Darbeli Matkap: 799 TL

– Kiwi Hardware Tilki Kuyruğu Testere: 1.649 TL

– Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi Siyah Gri: 1.299 TL

– Tantitoni Çelik Termos 400 ml Pembe: 529 TL

– Katlanabilir Kamp Sandalyesi 74x51x80 cm Lacivert: 279 TL

– Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi Haki: 299 TL

– PP 3’lü Valiz Seti Koyu Siyah: 2.327 TL

– PP Makyaj Çantası 28x17x28 cm Siyah: 325 TL

– Boncuk Kaymaz Taban 2’li Klozet Takımı: 299 TL

– Askılı Sabunluk: 149 TL