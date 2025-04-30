Genius Sports Ve FIBA İş Birliğiyle!

YENİ UYGULAMA İLE SPORUN DİJİTALLEŞMESİ

FIBA ve Genius Sports arasında yapılan iş birliği ile hayata geçirilecek yeni uygulama, organizasyonun yapay zeka temelli sistemlerle entegre edilen ilk FIBA turnuvası olmasını sağlayacak. Uygulamanın gelecekte ulusal federasyonlara, liglere ve kulüplere de sunulması bekleniyor. Geliştirilen teknoloji sayesinde maç içi optik takip sistemleri ile oyuncu ve takım performanslarına ilişkin veriler anlık olarak elde edilecek. Canlı takip verileri, yayınlara entegre edilerek seyirciler için farklı bir izleme deneyimi sunacak. Antrenör ve oyuncular için daha detaylı analiz imkanı sağlanarak antrenman ve maç stratejileri geliştirilebilecek.

VERİ VE VIDEO KULLANIMINI DÖNÜŞTÜRECEK

Genius Sports’un yeni nesil spor verisi ve yapay zeka platformu olan GeniusIQ tarafından desteklenen bu sistemin, uluslararası basketboldaki veri ve video kullanım biçimlerini dönüştürmesi hedefleniyor. Uygulamanın, taraftar etkileşimini artırma, yayın kalitesini iyileştirme, performansa dayalı antrenman yöntemleri geliştirme ve yeni gelir modellerine kapı aralama gibi birçok alanda katkı sunması bekleniyor. Yayıncılar, artırılmış görseller ve gerçek zamanlı veri entegrasyonu sayesinde izleyicilere daha dinamik bir maç deneyimi sunabilecek.

ZAGKLİS: SPORUN DİJİTALLEŞMESİNE KATKI SUNMAK

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası sadece genç oyuncuların sahne aldığı bir organizasyon değil, aynı zamanda basketbolun gelişim sürecinin de sergilendiği bir platform olacak. Genius Sports iş birliğiyle hayata geçirilecek bu uygulamalarla, sporun dijitalleşmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Zagklis ayrıca, bu teknolojilerin fiziksel ve performans verilerinin takibini mümkün kıldığını, ulusal federasyonlar, ligler ve kulüplerin oyunu takip etmelerinde önemli yenilikler sağlayacağını belirtti.