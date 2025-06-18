George Aslan Hakkında Bilgiler Araştırılıyor

GEORGE ASLAN HAKKINDAKİ ARAŞTIRMALAR

Çarpıcı yorumları ve analizleri ile katıldığı programlarda öne çıkan George Aslan hakkında detaylı araştırmalar sürüyor. Üzerinde yoğunlaşan sorular arasında “George Aslan kimdir?”, “George Aslan kaç yaşında, nereli?” ve “George Aslan hayatı ve biyografisi” yer alıyor.

GEORGE ASLAN’IN HAYATI

George Aslan, Süryani kökenli bir Türk siyasetçidir. Nusaybin’e bağlı Arbo köyünde doğmuş. 12 Eylül sonrası dönemde Hollanda’ya göç etmiş ve burada yaşamını sürdürmüş. Yaklaşık 26 ay boyunca Ankara Mamak Cezaevi’nde tutuklu kalmış. Shemsho dergisinin hem kuruculuğunu hem de editörlüğünü yapmış. Süryani topluluğu içinde, Hollanda’daki birçok kuruluşun üyesi olarak görev üstlenmiştir. Bunlar arasında Hollanda Tur-Abdin Federasyonu, Asuri Mezopotamya Enschede Derneği (AMVE) ve Suriye-Ortodoks Derneği gibi çeşitli dernekler bulunuyor.

MECLİS GÖREVİ VE ETKİNLİKLERİ

2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti’den 28. Dönem Mardin milletvekili olarak seçilmiştir. Şu anda Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görev yapıyor. George Aslan, siyasi kariyeriyle dikkat çekmektedir ve topluluklar arasında köprüler kurmaya yönelik çabalarıyla da tanınıyor.