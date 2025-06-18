GEORGE ASLAN HAKKINDA KISACA

Çarpıcı yorumları ve analitik tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri üzerine çeken George Aslan hakkında merak edilenler artıyor. George Aslan kimdir, kaç yaşındadır, hangi kökenden gelmektedir? Merak edilen bu sorulara yanıt arıyoruz.

SÜRYANİ ASILLI BİR SİYASETÇİ

George Aslan, Süryani asıllı Türk siyasetçi olarak Nusaybin’e bağlı Taşköy’de dünyaya gelmiştir. 12 Eylül döneminin ardından Hollanda’ya yerleşen Aslan, burada bir süre yaşadıktan sonra Türkiye’ye döner. 26 ay boyunca Ankara Mamak Cezaevi’nde hapis hayatı yaşamıştır. Anavatanına geri döndükten sonra, Süryani topluluğu adına önemli çalışmalarda bulundu.

Shemsho dergisini kurup editörlüğünü yapmasıyla dikkat çeken Aslan, Hollanda’da çeşitli topluluklar içinde aktif rol almıştır. Hollanda Tur-Abdin Federasyonu, Asuri Mezopotamya Enschede Derneği (AMVE) ve Suriye-Ortodoks Derneği gibi kuruluşlarda yer alarak Süryani toplumu için çaba göstermiştir.

GÜNDEMDEKİ SİYASİ ROLÜ

Aslan, 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti’den 28. Dönem Mardin milletvekili olarak seçilmiştir. Şu an Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görev yaparak Türkiye’nin siyaset sahnesinde etkisini sürdürmektedir.