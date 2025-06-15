George Russell Kanada GP’sini kazandı

KANADA GRAND PRİXİ’NDE RUSSELL ZAFERİ

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın sezonun 10. yarışı olan Kanada Grand Prix’sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı. Montreal’deki 4,3 kilometrelik Gilles-Villeneuve Pisti’nde gerçekleşen yarış, 70 tur üzerinden yapıldı. Russell, pole pozisyonda başladığı yarış sonunda, 1 saat 31 dakika 52.688 saniyelik süresiyle birincilik elde ederek sezonun ilk galibiyetine ulaştı.

NORRIS’İN KAZASI VE YARIŞIN SONU

McLaren’dan Büyük Britanyalı Lando Norris, bitime 3 tur kala takım arkadaşı Oscar Piastri’yi geçmeye çalışırken duvara çararak yarış dışı kaldı. Bu kaza sonrasında yarış, güvenlik aracı eşliğinde sona erdi. Yarışı tamamlayan diğer pilotlar arasında Hollandalı Max Verstappen (Red Bull), liderin 0.228 saniye gerisinde ikinci, İtalyan Kimi Antonelli ise takım arkadaşı Russell’ın 1.014 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

PODIUM VE KLASMAN DEĞİŞİMİ

Kanada Grand Prix’sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanındaki ilk 5 sıralaması şöyle şeklinde oluştu:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 198 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 176

3. Max Verstappen (Hollanda): 155

4. George Russell (Büyük Britanya): 136

5. Charles Leclerc (Monako): 104

Takımlar klasmanında ise şu şekilde bir sıralama görüyoruz:

1. McLaren: 374

2. Mercedes: 199

3. Ferrari: 183

4. Red Bull: 162

5. Williams: 55

AVUSTURYA GRAND PRİXİ TARİHİ

Sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix’si, 29 Haziran’da gerçekleşecek. Kazanan pilotlar ve takımlar mücadelesi heyecan dolu bir yarış daha sunmaya hazırlanıyor.