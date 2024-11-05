More
Gündem

Georgia Eyaletinde Bomba İhbarları Oluyor

georgia-eyaletinde-bomba-ihbarlari-oluyor

BOMBA İHBARLARI NEDENİYLE TAHLİYE

ABD’nin Georgia eyaletinin Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, eyalet genelinde gerçekleşen 5 bomba ihbarı sonucunda iki oy verme merkezinin geçici olarak tahliye edildiğini bildirdi. Williams, düzenlediği basın toplantısında bu durumun detaylarını paylaştı.

Williams, yapılan ihbarların sahte olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Yaşanan paniğin ardından oy verme merkezlerinin tekrar hizmet vermeye başladığını duyuran Williams, bu merkezlerin biraz daha uzun süre açık kalması için başvuru yapıldığını aktardı.

ÖNEMLİ

Gündem

Ebru Güneş’e 69 Milyon TL İddiası Yalanlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ebru Güneş'e ödenen ücretin 69 milyon lira değil, KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira olduğunu açıkladı.
Gündem

Sakarya’da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adapazarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.