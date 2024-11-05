Georgia Eyaletinde Bomba İhbarları Oluyor

BOMBA İHBARLARI NEDENİYLE TAHLİYE

ABD’nin Georgia eyaletinin Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, eyalet genelinde gerçekleşen 5 bomba ihbarı sonucunda iki oy verme merkezinin geçici olarak tahliye edildiğini bildirdi. Williams, düzenlediği basın toplantısında bu durumun detaylarını paylaştı.

Williams, yapılan ihbarların sahte olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Yaşanan paniğin ardından oy verme merkezlerinin tekrar hizmet vermeye başladığını duyuran Williams, bu merkezlerin biraz daha uzun süre açık kalması için başvuru yapıldığını aktardı.