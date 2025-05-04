Georgia Eyaletindeki Mahkum Unutuldu

GEORGİA HAPİSHANESİNDEKİ DURUM

ABD’nin Georgia eyaletindeki bir hapishanede, firar ettiği düşünülen bir mahkum, aslında adliye nezarethanesinde unutuldu. Bu durum, yerel basına yansıyan bilgilere göre gelişti. Georgia eyaletinde hapishane yetkilileri, sayım sırasında 1984’te cinayetten mahkum olan Julian Brooks Deloach’un hücresinde bulunmadığını tespit etti.

ACİL DURUMUN İLAN EDİLMESİ

Hapishane yetkilileri, bu durum üzerine hemen acil durum ilan etti ve tüm kapıları kilitleyerek mahkumu bulmak için araştırmalara başladı. Yetkililer, hapishanedeki tüm hücreleri inceledi ve olayın aydınlatılması için kamera kayıtlarını gözden geçirmeye karar verdi.

FİRARI ZANNEDİLEN MAHKUMUN DURUMU

Yapılan incelemeler sonucunda, firar ettiği sanılan mahkumun aslında adliye nezarethanesinde unutulduğu anlaşılmakla birlikte, Deloach’ın 12 saat boyunca orada beklediği ortaya çıktı. Bu sıra dışı durum, hapishane yetkilileri tarafından gereken önlemlerin alınmasını gerektiren bir konu olarak değerlendiriliyor.