Geosis Boluspor, 3 Puan Aldıklarını Belirtti

GEOSİS BOLUSPOR’UN DEĞERLİ GALİBİYETİ

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Sakarya’da oynanan mücadelede Solwie Energy Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenerek kıymetli bir 3 puan kazanan Geosis Boluspor’un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Koşukavak, ligin ikincisiyle zorlu bir karşılaşma yaptıklarını ifade etti. Takımının başına geldiği günden beri sadece 1 maç oynadıklarını belirten Koşukavak, “Çok zor bir süreç yaşadık. Defalarca Çorum’a gittik, her hafta deplasmana gidiyoruz. Sakaryaspor’a stadyumu kullandırdığı için teşekkür ederiz. Ayrıca federasyona da teşekkür ediyorum. Haftalardır süren stat problemimiz bu hafta hızlı bir şekilde çözüldü, sağ olsunlar.” dedi.

BAŞARIYA GİDEN YOL

Yalçın Koşukavak, rakiplerinin kadro kalitesinin yüksek olduğunu söyleyerek, “Geçen hafta galip gelebilirdik ama oyunu tutamadık. Bugün maç boyunca tamamen kontrolü sağladık, topa sahip olduk ve iyi savunma sergiledik. Oyuncularım teorileri pratikte başarılı bir şekilde uyguladı. Bu nedenle çok kıymetli bir 3 puan aldık.” değerlendirmesinde bulundu. Ligin sonuna yaklaştıklarını belirten Koşukavak, “Umarım geçen sene olduğu gibi play-off oynama fırsatını yakalarız. Eğer play-off’a kalırsak hedefimiz Süper Lig’e çıkmak olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bize karakterli bir oyun sergileyen oyunculara teşekkür ediyorum. Rakip Karagümrük’e de başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

ORHAN AK’IN ÜZGÜN AÇIKLAMALARI

Solwie Energy Fatih Karagümrük’ün teknik direktörü Orhan Ak, takımının mağlubiyetinden dolayı üzgün olduklarını ifade etti. Maçın kazanılması durumunda önemli bir fırsat yakalayacaklarını söyleyen Ak, “Baskılı bir oyunla başladık ama fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarıda istediğimiz geçiş oyununu yapamadık ve uzaktan gol yedik. Sonrasında gerekli hamleleri yaptık ama maalesef maçı kazanamadık.” dedi. Orhan Ak, Karagümrük’ün şampiyonluk için kurulduğu ifade ederek, “Kaliteli ve deneyimli bir kadromuz var ama son haftalarda kazanamıyoruz. Bunun sorumlusu benim. Oyuncularımızla konuştum, yapılacak ne varsa yapacağız. İnşallah kalan maçlarda takımın şampiyon olmasını bekliyorum. Oyuncularıma ve Süleyman başkanımıza gösterdikleri destek için teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.