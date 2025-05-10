Geosis Boluspor, Adanaspor’u 7-0 Yendi

HAKEMLERİN BELİRLENMESİ

Statta oynanan Trendyol 1. Lig’in 38. haftasında hakemlik görevini Mehmet Ali Özer, Samet Özkul ve Güner Mumcu üstlendi.

ADANASPOR KADROSU

Adanaspor’un kadrosu şu şekilde oluştu: Kaleci Nurullah Aslan (Dk. 46 Muhammed Emin Çelik), defans oyuncuları Hıdır Aytekin, Doğukan Emeksiz (Dk. 84 Serkan Kıvanç Şire), orta saha oyuncuları Endri Çekiçi, Orkan Çınar, Metehan Altunbaş, Yasin Arda Midiliç (Dk. 52 Burhan Tuzun), ve forvetler Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 46 Samet Emlik), Yusuf Can Esendemir, Cem Güzelbay ile Emir Can Aksu.

BOLUSPOR KADROSU

Geosis Boluspor, maçta Çağlar Şahin Akbaba’nın kalede olduğu, İshak Karaoğul (Dk. 46 Ali Ülgen), Oğuz Kağan Güçtekin, Lico (Dk. 75 Balbudia), Jefferson (Dk. 84 Siraçhan Nas), Hasani (Dk. 84 Eren Erdoğan), Mukairu, Oulare, Babacar (Dk. 72 Hüsamettin Yener), Enes Alıç ve Iskandarlı ile sahada yer aldı.

Maçta Geosis Boluspor, Adanaspor’u 7-0 mağlup etti. Gol atma sıralaması şu şekilde gerçekleşti: Dk. 16 ve 34 Babacar, Dk. 22 Lico, Dk. 25 Mukairu, Dk. 36 Hasani, Dk. 45+3 ve 64 Enes Alıç. Ayrıca sarı kartlar da dikkati çekti, Dk. 19’da Iskandarlı (Geosis Boluspor), Dk. 45’te Metehan Altunbaş, Dk. 52’de Yasin Arda Midiliç, Dk. 67’de Samet Emlik, Dk. 80’de Muhammed Emin Çelik ve Dk. 89’da Hıdır Aytekin (Adanaspor) sarı kart gören oyuncular oldu.