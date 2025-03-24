Gerard Depardieu Taciz Suçlamalarıyla Hakim Karşısında

FRANSIZ SİNEMASININ ÖNDE GELEN İSMİ HAKİM KARŞISINDA

Fransız sinemasının tanınmış isimlerinden olan Gerard Depardieu, ‘Arkadaşımın Aşkı’, ‘İçimdeki Güneş’, ve ‘Fransa Turu’ gibi filmleriyle dikkat çekti. 200’den fazla projede yer alan 76 yaşındaki aktör, yaklaşık 20 kadın tarafından tacizle suçlanmasına rağmen, ilk kez bu konuda hakim karşısına çıkıyor. bugünkü duruşma, Fransa’nın başkenti Paris’te yapılacak.

TACİZ İDDİALARI VE OLAYIN DETAYLARI

Olayın, Jean Becker’in Les Volets Verts (Yeşil Kepenkler) filmi çekimlerinde meydana geldiği öne sürülüyor. Savcılık raporlarına göre, Depardieu, bu kadınlardan birini bacaklarıyla sıkıştırarak hareket etmesini engelledi ve tanıkların önünde beline ve göğüslerine dokundu. Asıl duruşma, aktörün sağlık durumu nedeniyle daha önce ertelenmişti. Bugünkü duruşmaya katılacağı bilgisi, Depardieu’nun avukatı Jeremie Assous tarafından verildi.

ÜZERİNDEKİ HUKUKİ SÜREÇ

Sinema dünyasında büyük yankı uyandıran bu dava, Fransa’da cinsel taciz ve saldırı iddialarına karşı yürütülen hukuk mücadelesinin önemli bir örneği olarak değerlendiriliyor. Dava sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.