Gerçekler Dünyası Derneği Yardımcı Oldu

ANLAMLI YARDIM GÜNDEME GELDİ

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hayırseverlerin destekleriyle önemli bir yardıma imza atıyor. 44 küçükbaş hayvan, Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı. Dağıtım işlemleri, Kelebeklerin Rüyası Derneği Başkanı Şenay Çalışır’ın liderliğinde yapıldı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞILDI

Bu çalışmanın başlangıcında 50 kelebek aile bulunurken, toplamda 300 yetim ve ihtiyaç sahibi aileye etler ulaştırıldı. Yardım organizasyonunun amacı ise dayanışma kültürünü yaymak, yardıma muhtaç ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumda duyarlılığı artırmak olarak ifade edildi. Dernek yetkilileri, hayırseverlere şükranlarını sunarak, bu tür yardımların artarak devam etmesini umduklarını dile getirdi.

DİYARBAKIR’DA UYGULANDI

Bu tür sosyal yardımların; birlikte hareket etme, dayanışma ve toplumsal sorumluluğun önemini vurguladığı belirtildi. Gemeinschaft, yardımlarıyla destek veren herkese teşekkür ediyor ve bu tür yardım faaliyetlerinin toplumda daha fazla yankı bulmasını umut ediyor.