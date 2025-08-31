Gerçekten Zor Bir Dönem Geçirdik

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ HÜSEYİN EROĞLU’NUN DEĞERLENDİRMELERİ

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 4’üncü haftasında Fenerbahçe’ye 3-1 yenildi. Maç sonrasında Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, basın toplantısında mücadele hakkında düşüncelerini paylaştı. İlk yarıda maçın içine giremedikleri için üzüntü duyduklarını söyleyen Eroğlu, “Agresif isteğimiz ve coşkumuz düşüktü. Rakibin pas yapmasına izin verdik ve bireysel bir hata neticesinde kalemizde gol gördük. Duran top organizasyonundan gol bulabilirdik. Beraberlik golü gelmiş olsaydı olay farklı bir duruma geçebilirdi ama bunu başaramadık. Yine de basit hatalardan dolayı 3-0 geriye düştük. Maç kaybedebilirsin, ama mücadele etmen gerekiyor. Taktiksel anlamda organize olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TEKNİK SORUMLUSU ZEKİ MURAT GÖLE’NİN GÖRÜŞLERİ

Fenerbahçe’nin teknik sorumlusuna Zeki Murat Göle ise takımının yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti. 3 günde bir maç oynadıklarını ifade eden Göle, “Yolculuklarımız oluyor. Kısa antrenman fırsatlarımız var ve toparlanması zor. İlk yarıda ortaya koydukları mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik etti. “Genel anlamda da tebrik etmek gerekiyor. Oyunu tutabilmek ve böyle bir yorgunlukla savaşabilmek bazen kolay olmuyor. İkinci yarıda zorluklarla karşılaştık, ama bazı değişiklikler yaptık” açıklamalarında bulundu.

Göle, “Baskılı savunma aksiyonları ve agresif baskı istedik. En önemlisi topa sahip olmayı istedik. Oyuncularım bunu ilk yarıda iyi gerçekleştirdi. İkinci yarıdaki düşüşü buna bağlıyorum. Gelecekte daha iyi bir Fenerbahçe izleteceğimize inanıyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.