Gercüş’te Bilim Fuarı Düzenlendi

BİLİM FUARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Batman’ın Gercüş ilçesinde, Ziya Gökalp Ortaokulu ile Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından ortak bir bilim fuarı düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler projelerini sergiledi ve fuarın açılışı Ziya Gökalp Ortaokulu salonunda gerçekleşti. Bu organizasyon, TÜBİTAK 4006 bilim fuarları destekleme programı çerçevesinde yapıldı. Açılışa, Gercüş Milli Eğitim Müdürü Ümit Dursun, okul yönetimi, öğrenciler ve pek çok vatandaş katılım sağladı. Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirip, proje temelli öğrenmeyi desteklemeyi hedefleyen fuarda, öğrenciler projelerini tanıtıp ziyaretçilere bilgi sundu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEMİZLİK PROJELERİ

Fuarda dikkat çeken projelerden biri, öğrencilerin atık malzemelerle sürdürülebilir bir çevre için geliştirdikleri süpürge ve temizleme robotu oldu. Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi fen bilimleri öğretmeni Ceydanur Sönmez, “406 TÜBİTAK bilim fuarı ortaokul öğrencilerinin yaptığı çalışmalarla sunumlar ve sergiler gerçekleşiyor. İki okul birleşerek bu projeyi gerçekleştirdi. Ziya Gökalp Ortaokulu ile Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesinden toplamda 17 öğrencimiz, 17 projede görev aldı. ‘Akıllı nefesim’ adını verdiğimiz bir solunum cihazı geliştirdik. Kastik şekilleri öğrenmeyi ve Peygamberimizin hayatını öğrenmeyi amaçlayan çalışmalar yaptık. Ayrıca, Gercüş ilçemizi daha iyi tanıtmak amacıyla burada yetişen sebze ve meyvelerle ilgili bir çalışma gerçekleştirdik” şeklinde bilgi verdi.