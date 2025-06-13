Gercüş’te Kamyonet Mesire Alanına Girdi

KAMYONET MESİRE ALANINA GİRDİ

Batman’ın Gercüş ilçesinde, virajı alamayan bir kamyonet mesire alanına girerek hurdaya döndü ve 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, 34 LR 56 06 plakalı kamyonetin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Kırkat Göleti Mesire alanı duvarına çarparak içeri girdi.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE JANDARMA EKİBİ GÖNDERİLDİ

Kaza sonrasında hızlı bir şekilde ihbarda bulunuldu ve olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişiler arasında ismi öğrenilemeyen şoför ile Ozan Daştan (28) ve Simizar Daştan (47) bulunuyor. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Gercüş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.