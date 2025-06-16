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Gercüş’te Uçurumdan Düşen Araç

OTOMOBİL UÇURUMDAN YUVARLANDI

Batman’ın Gercüş ilçesinde bir otomobil uçurumdan aşağı yuvarlandı ve sürücüsü yaralandı. Olay, ilçenin Becirman köyü mevkisinde meydana geldi. 64 yaşındaki Mehmet Yağız yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından ihbar yapıldı ve sağlık ile jandarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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