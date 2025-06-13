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Gercüşte Öğrenciler Aileleriyle Film İzledi

ETKİNLİK HAZIRLIKLARI VE AMAÇLARI

Batman’ın Gercüş ilçesinde, ilkokul öğrencileri aileleriyle birlikte açık havada film izleme deneyimi yaşadı. Bu etkinliğin temeli, öğrencilere duygusal ve kişisel gelişim kazandırmak, empati ve paylaşma bilincini güçlendirmek amacıyla Atatürk İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

ETKİNLİK DETAYLARI

Okulun bahçesinde yapılan etkinlikte, öğrenciler öğretmenleri ve aileleriyle bir araya gelerek film izledi. İzleme deneyimi sırasında öğrencilere çeşitli ikramlar sunuldu. Bu etkinlik, ailevi bağları güçlendirme amacı taşıyor ve katılımcılara keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.

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