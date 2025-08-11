Gerenlik Koyu’nda Orman Parkı İhalesi Açılıyor

YENİ İHALE DUYURUSU YAPILDI

Antalya’nın Kaş ilçesinde, Gerenlik Koyu’nu kapsayan 77 bin metrekarelik orman arazisinde, “Konaklamasız Orman Parkı” projesi için iptal edilen ihalenin yeni bir versiyonu açılıyor. Patara Antik Kenti’ne yakın bulunan Yeşilköy Mahallesi Yalı bölgesindeki 1’inci Derecede Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tanımlanan arazinin, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından nisan ayında yeniden ihale edileceği bildirilmişti. İhale dosyası, lokanta, büfe, kahvehane, ibadethane, depo, yöresel ürünler satış üniteleri, tuvalet ve otopark gibi yapılar için toplam 1190 metrekarelik bir yapılaşma öngörüyor.

KORUMA STATÜSÜ VE İHALE İPTALİ

Bakanlar Kurulu kararı ile 5 Şubat 2018’de “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak belirlenen Gerenlik Koyu’nun ihale dosyasında, çeşitli kurumların görüşleri alınmış. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, bölgede kanalizasyon hattı ve içme suyu tesisinin olmadığını, içme suyu ihtiyacının karşılanamayacağını ve bu sebeple orman parkı adıyla plaj işletmesi açılmasının deniz suyunu hızla kirletebileceğini açıklamış. 30 Nisan’daki ihale, belgelerdeki eksikliklerden dolayı iptal edilmişti.

YENİ İHALE TARİHİ BELİRLENDİ

Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, yeni ihale için duyuru yaptı. “Gelemiş Konaklamasız Orman Parkı” işletme hakkının, 77 bin 700 metrekare alan için 20 yıllığına, tahmini yıllık bedelinin 2,5 milyon TL olarak belirlendiği, ihalenin 22 Ağustos 2025 günü saat 11.00’de Antalya Orman Bölge Müdürlüğü misafirhanesi Fenike salonunda gerçekleştirileceği ifade edildi.