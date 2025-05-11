Gerger’de Pancar Toplayan Kadın Düştü

KADIN PANCAR TOPLARKEN UÇURUMDAN DÜŞTÜ

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde pancar toplarken uçurumdan düşen bir kadın yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’da yaşayan 60 yaşındaki Hanım Tekdemir, memleketi olan Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Yukarıdağlıca köyüne aile ziyareti için gitti. Hanım Tekdemir, akrabasıyla birlikte pancar toplamak üzere Yeşilyurt köyünün Abacığ Yaylası’na doğru hareket etti. Ancak, burada bulunduğu sarp kayalık alanda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü ve hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Talihsiz kadının cansız bedeni, bölgede mantar arayan başka bir kişi tarafından fark edildi. Olayın bildirilmesinin ardından jandarma ve acil sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yapılan araştırmalar sonrasında Hanım Tekdemir’in cenazesi, ambulansla Gerger Devlet Hastanesi morguna taşındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.