Gergerlioğlu: İmamoğlu’na Yönelik Süreç Siyasi Hamle

GERGERLİOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, son zamanlarda tartışma yaratan Ekrem İmamoğlu’na karşı yürütülen hukuki süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gergerlioğlu, bu sürecin tamamen siyasi bir hamle olduğunu savunarak, iktidarın bu konudaki sert adımlarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanabileceğini ifade etti.

HUKUKSUZ KARARLAR

Gergerlioğlu, alınan kararların hukuka uygun olmadığını öne sürerek, “Türk demokrasisine çok ağır darbeler indiriliyor” şeklinde konuştu. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal kararını da eleştiren Gergerlioğlu, bunu “hukuksuz bir şekilde” bir üst otoriteden gelen bir karar olarak nitelendirdi ve “Bu kararlar, iktidarın gemileri yaktığını gösteriyor” dedi.

OPERASYON TARİFİ

İmamoğlu’na yönelik süreci “operasyon” şeklinde tanımlayan Gergerlioğlu, “Apaçık bir şekilde, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemeye yönelik bir operasyonla karşı karşıyayız. En önemli rakip olarak görülen İmamoğlu’nu etkisizleştirmeye çalışıyorlar” sözlerini kullandı. Ayrıca, eleştirilerin önünü kesmek amacıyla İmamoğlu’na en üst düzeyden suçlamalar yöneltildiğini ekledi.

KAYYUM İDDİASI

Gergerlioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bir kayyum atanmasının mümkün olduğuna dikkat çekerek, “Bu gelişmeler doğrultusunda, İBB’ye bir kayyum geliyor gibi görünüyor” dedi. İktidarın, İmamoğlu’nun etkisiz bir konuma düşürülmesi için bu yola başvurabileceğini öne sürdü. Ayrıca, “Erdoğan’ı yeniden seçtirmek için gözünü karartmış bir iktidar var. İmamoğlu’nun gücsüz duruma düşürüldüğü düşünülüyor ama aksine güçlendiriliyor” ifadesini kullandı.