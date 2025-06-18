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Gergin Anlar Yaşandı, Kınama Cezası Verildi

MECLİS’TE GERGİNLİK YAŞANDI

TBMM Genel Kurulu’nda gergin anlar gerçekleşti. DEM Partili Milletvekili George Aslan’ın “Ermeni soykırımı” şeklindeki ifadeleri Meclis içerisinde karışıklık yarattı. Aslan’a yönelik eleştiriler artarken, TBMM’nin CHP’li Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl tepkilerin hedefi oldu.

TARAFSIZLIK SUÇLAMASI

TBMM’nin İYİ Partili Katip Üyesi Yasin Öztürk, Bingöl’ü tarafsızlıkla suçladı. Öztürk, Bingöl’ün divan kürsüsüne vurarak, “Siz de tarafsız olun. Olmaz öyle. Ermeni soykırımı denmez” sözlerini sarf etti. Tekin Bingöl ise Öztürk’ü, “Divanda bağırma, çık” şeklinde yanıtladı.

CEZA UYGULANDI

Yaşanan tartışmaların ardından birleşime ara verildi. Birleşim tekrar başladığında, Öztürk’e yapılan oylamayla kınama cezası verildi.

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