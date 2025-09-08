Gergin Gece, Sosyal Medya Erişimi Sıkıntılı

GECEYE DAMGA VURAN TOPLANMA ÇAĞRISI

Dün, CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın mahkeme kararıyla yönetimine kayyum atanan İstanbul İl Başkanlığı binasında yaptığı toplanma çağrısının ardından oldukça hareketli bir gece yaşandı. Bu çağrının ardından İstanbul Valiliği, kentin 6 ilçesinde 10 Eylül 23.59’a kadar basın açıklaması, miting, yürüyüş ve diğer etkinliklerin yasaklanmasına karar verdi. Bu yasağın hemen ardından çevik kuvvet ekipleri, il binasını güvenlik çemberine aldı ve burada yer yer arbede olayları yaşandı.

GERGİNLİĞİN ARTMIŞ OLMASI

Gerginlik, kayyum olarak atanmış Gürsel Tekin’in İstanbul İl Başkanlığı binasına gelişiyle daha da tırmandı. Bunun yanı sıra, dün akşam saatlerinde yapılan protesto çağrıları sırasında sosyal medya platformlarında erişim sıkıntıları yaşandı. X, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp ve Telegram gibi popüler platformlara girişte sorun yaşayan kullanıcılar, VPN kullanmadan bu uygulamalara erişim sağlamada güçlük çekti. Uzmanlar, bu durumu “bant daraltma” uygulamalarıyla ilişkilendirdi.

SOSYAL MEDYA ERİŞİMİ NORMALLEŞİYOR

Günün ilerleyen saatlerinde ülke genelinde tansiyonun düşmesi ile birlikte sosyal medya platformlarına yönelik erişim kısıtlamalarının aşamalı olarak sona ereceği görüldü. Kullanıcılar, ek bir uygulama kullanmaya gerek kalmadan sosyal medya hesaplarına yeniden erişim sağlayabildi. Yetkililer, internet servis sağlayıcıları arasında hala bazı erişim farklılıkları olabileceğini ifade etti. Ancak genel olarak, gün içerisinde bağlantıların tamamen normale dönmesi bekleniyor.