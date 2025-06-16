Gerginlik Artıyor, Tır Kuyruğu Uzuyor

BÖLGEDEKİ GERGİNLİK TIRMANIYOR

İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırıların ardından bölgedeki gerginlik artıyor. Türkiye ile İran arasındaki Esendere Gümrük Kapısı’nda ise yaklaşık iki kilometrelik bir tır kuyruğu oluşmuş durumda. İsrail’in saldırılarından kaynaklanan çatışmalar, yalnızca bu iki ülkeyi değil, bütün bölgeyi etkiliyor. Çatışmaların etkisiyle, Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı’ndaki işlemler son derece yavaş ilerliyor. İran’a ya da İran’dan Türkiye’ye geçmek isteyen çok sayıda tır, bu durmun sonucunda kuyruk oluşturuyor.

TIR GEÇİŞLERİNDE YÜKSEK YOĞUNLUK

Bu aylar, her sene tır geçişlerinde yoğunluk yaşanan bir dönem olmasına rağmen, yaşanan İsrail-İran gerilimi tır kuyruğunun daha da uzamasına neden oluyor. Esendere Gümrük Kapısı’ndan İran’a geçerek yüklerini teslim etmek isteyen tır şoförü Adil Celili, “3 günden bu yana sınır kapısında bekliyoruz. İnternet bağlantısı da yok, ailemize haber veremiyoruz. Herkes tedirgin. Yemeğimiz bitiyor, lavabo yok. İran-İsrail savaşında ne olursa olsun canımızı vatanımız için feda ederiz. Gerekirse devletimiz için seve seve savaşırız” diyerek durumu aktarıyor.

MAĞDURİYETLERİ PAYLAŞIYORLAR

Burada mağdur kaldıklarını ifade eden Behmen Alipor ise, “3 gündür sırada bekliyoruz. İran-İsrail arasında zaten savaş var, bu da bizi etkiledi. Yemek sıkıntımız da, lavabo sıkıntımız da var. İnşallah kısa sürede bu sıkıntılar biter, biz de işimize gücümüze döneriz. Yoksa savaşlar zaten herkes için kötü olur” sözleriyle yaşadığı sıkıntıları paylaşıyor.