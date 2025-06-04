Geri Geri Gelen Araç Kazaya Neden Oldu

KAZA SEBEBİ SÜRÜCÜNÜN GERİ GERİ GELMESİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sapağı kaçırdığı için geri geri gelen hafif ticari araç sürücüsü, büyük bir kazaya neden oldu. Hafif ticari araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken, araçtaki oğlu ambulans gelene kadar annesinin başından ayrılmadı. Kaza, saat 12.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Eyüpsultan bağlantı yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre İstanbul Havalimanı istikametinde sapağı kaçıran 07 FIB 51 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, emniyet şeridinde geri geri gelmeye başladı. Bu esnada aynı yönde ilerleyen 54 BT 151 plakalı otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı.

OLAY YERİNE HIZLA EKİP SEVKİYATI

Kazayı gören şahıslar, 112 Acil Çağrı merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılarak emniyet şeridine alındı. Küçük çocuğun, ambulans gelene kadar annesinin yanında ağlayarak beklemesi dikkat çekti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, havalimanı yönündeki trafiği kapattı ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak sürücüyü hastaneye kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÖREN ŞAHIS KAZAYI ANLATTI

Kazayı gören Metin Yılmaz, “Mavi aracın sahibi sağa yanaşmış. Kuzey Marmara’da geri geri gelmiş ve gidiş olmadığı halde bu aracın sahibi hanımefendi de fark etmemiş, arkadan vurmuş. Süratli şekilde vurmuş” ifadelerini kullandı.