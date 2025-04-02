Geri Giden Tır Direğe Çarptı

KONYA’DA TIRIN ÇARPTIĞI BETON DİREK ZARAR GÖRDÜ

Konya’nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün park etme amacıyla geri gelerek hareket ettiği tırın dorsesi, beton direğe çarptı. Olay, saat 11.00 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 76 AAK 604 plakalı tır ile Ankara’dan Konya’ya doğru seyahat eden sürücü A.Y., marketten alışveriş yapabilmek için yol kenarında aracını park etmek istedi.

ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sürüş sırasında, tır geri geri giderken beton elektrik direğine çarptı. Çarpma sonucu direk hasar gördü ve kopan elektrik telleri tırın dorsesinin üzerine düştü. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve elektrik dağıtım firması ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaparak tutanak tuttu. Tırın direğe çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.