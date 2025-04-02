Haberler

Geri Giden Tır Direğe Çarptı

KONYA’DA TIRIN ÇARPTIĞI BETON DİREK ZARAR GÖRDÜ

Konya’nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün park etme amacıyla geri gelerek hareket ettiği tırın dorsesi, beton direğe çarptı. Olay, saat 11.00 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 76 AAK 604 plakalı tır ile Ankara’dan Konya’ya doğru seyahat eden sürücü A.Y., marketten alışveriş yapabilmek için yol kenarında aracını park etmek istedi.

ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sürüş sırasında, tır geri geri giderken beton elektrik direğine çarptı. Çarpma sonucu direk hasar gördü ve kopan elektrik telleri tırın dorsesinin üzerine düştü. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve elektrik dağıtım firması ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaparak tutanak tuttu. Tırın direğe çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kastamonu’daki Kazada Ölen Üç Kişi Defnedildi

Küre'de yaşanan trafik kazasında baba Cemil Keskin, oğlu Davut ve hala Zeynep Yıldırım yaşamını yitirdi. Cenazeleri Karabük'te defnedildi.
Haberler

Tartışmalı Boykot Çağrısı ve Bakanların Tepkisi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, genel boykot çağrısına karşı toplumun alışveriş yapmasını istedi ve yerli üretimi destekleme vurgusu yaptı. "Birlikte güçlü Türkiye'ye ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.