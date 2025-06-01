Geri Kaya Kamyonet, 2 Araç Çarptı

KAMYONETİN GERI KAYMASI

Pendik’te seyir halindeyken geri kaymaya başlayan bir kamyonet, iki araca ve üç katlı bir binaya çarparak durabiliyor. Olay, Esenyalı Mahallesi Serander Sokak’ta meydana geldi. E.T. idaresindeki kamyonet, geri geri gitmeye başladığında ilk olarak iki araca çarptı. Ardından, üç katlı binanın giriş katındaki duvara çarparak durması mümkün oldu.

OLAY YERINE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Neyse ki, kazada ölen veya yaralanan kimse bulunmuyor, ancak her iki araçta ve bina duvarında hasar meydana geldiği gözlemleniyor.