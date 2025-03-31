Geri Manevra Yapan Araç Bahçeye Düştü

GÜVENLİK KAZASI YAŞANDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir otomobil geri manevra yaparken kontrolden çıkıp yaklaşık 3 metre yükseklikteki duvarı aşarak bir binanın bahçesine düştü. Bu talihsiz olay sonucunda araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kaza, saat 11.30 civarında Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1022/4 Sokak’ta meydana geldi.

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

Elde edilen bilgilere göre, H.M. yönetimindeki 41 YV 728 plakalı otomobil, sürücüsünün geri manevra yaptığı esnada kontrolden çıkarak bahçe duvarını aşıp aşağı düştü. Araçta yolcu olarak bulunan H.M’nin eşi M.M. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı M.M., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILIYOR

Otomobil, vinç yardımıyla bahçeden çıkarıldı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı bilgisi verildi. Kazanın nedenine dair detaylar belirlenmeye çalışılıyor.