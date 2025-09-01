Geri Sayım Başladı, 2025-2026 Yılı

EĞİTİM YILI GERİ SAYIMI BAŞLADI

2025-2026 eğitim öğretim yılı için geri sayım süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni dönemin resmi takvimini açıkladı. Okulların açılış tarihi, ara tatiller ve yarıyıl tatilinin hangi tarihlere denk geleceği artık belli oldu. Veliler tatil planlarını yaparken öğrenciler yeni dönemin heyecanını yaşamaya başladı. Konuyla ilgili detaylar ise haberin devamında yer alıyor.

EĞİTİM HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

2025-2026 eğitim öğretim yılına dair hazırlıklar hızla sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi takvime göre, liselerde birinci dönem 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Yaz tatilinin sonuna yaklaşırken hem öğrenciler hem de veliler, yeni döneme yönelik hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ayrıca, ilk kez okul heyecanı yaşayacak olan minik öğrenciler için özel bir hazırlık süreci ortaya çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu haftalık uyum dönemi, öğrencilerin ve velilerin okul ortamına daha kolay alışmalarını amaçlıyor.

TATİLLER VE MOLALAR

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler, yoğun ders programına adapte olmaya çalışırken dikkatler tatil aralıklarına da yöneliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre, birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim yılının hızlı bir şekilde ilerlemesiyle birlikte öğrenciler ve öğretmenler, yoğun geçen ilk haftaların ardından kısa bir mola fırsatına kavuşacak. İkinci dönem ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma sona erecek. Bu dönem içerisinde öğrenciler için bir molanın daha olduğunu hatırlatmakta fayda var.