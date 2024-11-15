Geri Sayım Başladı: Survivor 2025 İçin Toplanıldı

SURVİVOR YENİ SEZONU İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Survivor’ın yeni sezonu için heyecan dolu bir geri sayım süreci yaşanıyor. Ancak kadroda kimin yer alacağı henüz netleşmedi. Geçtiğimiz sezon yarışan iki isim, bu süreçte bir araya gelerek o anları sosyal medyada paylaştı. Survivor’a olan ilgi giderek artıyor.

YARIŞMACILAR BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR

Survivor 2025’teki yarışmacıların kimler olacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Bununla birlikte, önceden yarışan Survivor yarışmacıları yeni sezon öncesi bir araya gelmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz dönem Survivor’da mücadele eden Batuhan Karacakaya ve Nefise Karatay, buluşarak anılarını Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.

GEÇEN SEZONUN YILDIZLARI YENİDEN BİR ARADA

Batuhan Karacakaya, Nefise Karatay ile gerçekleştirdiği buluşmanın anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. İki isim, geçmiş sezonda ikincilik ve üçüncülük için karşı karşıya gelmiş ve kazanan taraf Nefise Karatay olmuştu. Batuhan Karacakaya, daha önce de Damla Can, Yağmur Banda ve Seda Ocak ile bir arya gelmişti.