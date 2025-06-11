Geri Vites Otomobil Mağazaya Girdi

GERİ VİTESTE BIRAKILAN OTOMOBİLİN KONTROLDEN ÇIKIŞI

Edirne’de, geri viteste bırakılan bir otomobil, kontrolden çıkarak bir mobilya mağazasına girdi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, hem iş yerinde hem de araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE SÜRÜCÜNÜN BEYANLARI

Olay, Mithatpaşa Mahallesi Balık Pazarı Caddesi’nde yaşandı. S.Ç. isimli sürücü, 22 BD 909 plakalı otomobilini park etmek için durdu. İddiaya göre, sürücü aracını otomatik viteste geri konumda bıraktıktan sonra araçtan indi. Bu esnada kendi kendine hareket eden otomobil, caddede bulunan bir mobilya mağazasının vitrinine çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

KAZANIN SONUCU VE POLİSİN ÇALIŞMALARI

Kaza neticesinde iş yerinin camları kırılırken, araçta da çeşitli maddi hasar oluştu. İş kazasında kimse yaralanmazken, sürücü S.Ç., “Araç bir anda geri gitmeye başladı. Durdurmaya çalıştım ama engel olamadım” şeklinde ifade verdi. Polis ekipleri, olayla ilgili tutanak tutarken, iş yeri yetkilileri de yaşanan durum karşısında üzüntülerini dile getirdi.