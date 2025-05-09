Geri Vites Tartışması Ne?

GERİ VİTES TARTIŞMASININ PERDE ARKASI

Yılmaz Özdil ile Özgür Özel arasındaki “geri vites olayı” son dönemde dikkat çekici bir tartışmaya dönüştü. Bu durum, Özdil’in köşe yazılarındaki eleştirileri ve Özel’in buna gösterdiği sert tepkiyle gündeme geldi. Süreç, geçmişte yaşanan tartışmaların bir devamı olarak değerlendiriliyor. Yılmaz Özdil ile Özgür Özel arasındaki gerilim tam olarak ne zaman ve nasıl başladı? Olayın detaylarına birlikte bakalım.

ÖZEL’DEN ÖZDİL’E AĞIR CEVAP

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Yılmaz Özdil’in “Özgür Özel geri vites mi yapıyor?” şeklindeki sözlerine sert bir eleştiri getirdi. Özel, “O her şeyi çok bilen, çok kahraman abi ‘Özgür Özel geri vites mi yapıyor?’ diyor. O geri vitesi yedirirler adama” ifadelerini kullandı. Özdil’in, CHP Genel Başkanı hakkında gündeme getirdiği eleştiriler, katıldığı bir cenaze sırasında yapılan yorumların ardından daha da alevlendi. Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenazesindeki varlığını gösterecek şekilde, “Ben cenazenin önüne geçtiğimden utanıyorum. Aynı gün eşimin evi, işi, kızımın adresini televizyonda hedef gösteriyorlar” dedi.

MEDYADA YER ALAN YORUMLARIN ETKİSİ

CHP Genel Başkanı, Yılmaz Özdil’in sözlerine olan tepkisinin yanı sıra bu tür yorumları yapan medya kuruluşlarının yayın politikalarını da eleştirdi. Özel, “İğrenç söz ve yakıştırmalarla bunu söylüyor” dedi. Bu durum, eleştirilerin ve karşıt görüşlerin birbirini izlediği bir medyatik gerilim haline geldi. Özdil’e cevaben “Aşkımız sebepsiz değil” sözlerini ekleyen Özel, olayın ne kadar derin ve çeşitli bir bakış açısı sunduğunu gözler önüne seriyor.