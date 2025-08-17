Germencik’deki Öğrenciler, Gazze’ye Bağışta Bulundu

ÖĞRENCİLERİN BAĞIŞI GAZZE’YE ULAŞIYOR

Aydın’ın Germencik ilçesinde Merkez Yaz Kur’an Kursu öğrencileri, kurs döneminde kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Gazze’ye ulaştırılmak üzere İlçe Müftülüğü’ne teslim etti. Germencik ilçesinde Yaz Kur’an Kursu’na katılan öğrenciler, kendi harçlıklarını ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak amacıyla, Kurs öğreticisi Esra Sarıcan önderliğinde gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde bağış yapmayı tercih etti.

İlçe Müftüsü Selman Coşkun, makamında ağırladığı Kurs öğreticisi ve öğrencilere duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Küçük yaşta paylaşmanın ve yardımlaşmanın güzelliğini öğrenen evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Bu anlamlı davranış, milletimizin duyarlılığını ve gönül zenginliğini ortaya koyuyor” şeklinde konuştu. Bu bağış, öğrencilerin altruistik davranışlarını desteklemesi ve hem kendileri için hem de ihtiyaç sahibi çocuklar için değerli bir örnek teşkil etmesi açısından önemli bir adım olmuş durumda.