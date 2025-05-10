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Germencik Gişelerinde Düzensiz Göçmen Yakalandı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aydın ili Germencik ilçesinde Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişeleri’nde, jandarma ekipleri tarafından önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan yol kontrol faaliyetlerinde yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan veya seyahat izin belgesi bulunmayan toplam 5 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

KONTROLLER 8-9 MAYIS TARİHLERİNDE YAPILDI

Alınan bilgilere göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığı tarafından 8-9 Mayıs 2025 tarihlerinde yol kontrolü yapıldı. Kontrol edilen 3 araçta yapılan incelemeler sonucunda, yasadışı olarak ülkeye giriş yapan 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör belirlendi. Düzensiz göçmenler GÖKSEM’e teslim edilirken, organizatör hakkında ise adli süreç devam ediyor.

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