Germencik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu Kutlandı

GÜNDEMDE KUTLAMA ETKİNLİĞİ

Aydın’ın Germencik ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde özel bir törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlikte Kaymakam Sultan Doğru ve Belediye Başkanı Burak Zencirci, Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak bu önemli günü coşkuyla kutladı.

TARİHİ ANLAMDA DUYGUSAL KONUŞMA

Belediye Başkanı Zencirci, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarının azmi, kararlılığı ve cesareti ile kurtuluşa ulaştığını belirtti. Zencirci, “Türk milleti, kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarının azmi, kararlılığı ve cesaretiyle kurtuluşa ulaşarak, bu cennet vatanda hür ve bağımsız olarak sonsuza kadar yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir.” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından, katılımcılar Kanlı Bahçe Şehitliği’nde dua ederek, şehitleri andı. Bu özel anma etkinliği, Germencik ilçesinin tarihine olan bağlılığı ve bağımsızlık mücadelesine duyulan saygıyı bir kez daha ortaya koydu.