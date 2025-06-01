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Germencik Kaymakamı Ziyaret Gerçekleştirdi

Güvenlik Hizmetleri Üzerine Bilgi Alışverişi

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, ilçedeki emniyet çalışmalarını görmek ve güvenlik hizmetleri hakkında bilgi almak amacıyla önce İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, ardından da İlçe Jandarma Komutanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakam Doğru, ilk olarak Emniyet Müdürlüğü’nde emniyet personeliyle bir araya geldi. Bu görüşmede, “İlçedeki asayiş durumu, güvenlik önlemleri ve polis teşkilatının faaliyetleri” hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgiler aldı.

Asayiş ve Güvenlik Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı’na geçerek jandarma komutanı ve personeliyle bir görüşme yapan Kaymakam Sultan Doğru, “İlçede devam eden asayiş hizmetleri ve güvenlik çalışmaları” hakkında detaylı bilgiler edindi. Ziyaretinin sonunda, “İlçede güvenliğin artırılması ve halkla daha yakın bir ilişki kurulması” konusundaki önerilerini de paylaşarak, her iki birimin de halkın huzurunu sağlama yönündeki katkıları için teşekkür etti.

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