Germencik’te 35 düzensiz göçmen yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLER ARASINDA SUÇ KAYDI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında yakalanan 35 düzensiz göçmen arasında yer alan bir kişinin çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu ve 4 yıl 2 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Olay, Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı Otoyol Jandarması’nın İzmir – Aydın Otoyolu Aydın İstikameti Selatin Tüneli civarında yürütülen devriye çalışmalarında gerçekleşti.

Devrie esnasında bir kamyonet içerisinde 35 düzensiz göçmenin yakalandığı tespit edildi. Bu göçmenler arasında yasadışı yolla yurtdışına kaçma girişiminde bulunan V.B. isimli şahsın varlığı dikkat çekti. Yapılan araştırmalar neticesinde, V.B.’nin “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma”, “Askeri Yasak Bölgelere Girme” ve “Bina İçi Hırsızlık” gibi suçlardan aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Ayrıca, başka bir suç nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildi.

V.B. hakkında gerçekleştirilen yasal işlemler sonrasında, çıkarıldığı adli makamlarca hapisteki cezasının infazına ve diğer üç dosyadan tutuklanmasına karar verildi. Şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.