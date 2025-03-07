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Germencik’te 3×3 Basketbol Turnuvası Düzenlendi

BÜYÜK HEYECAN VE KATILIM

Aydının Germencik ilçesinde gerçekleştirilen “Biz Senin İçin Buradayız” sloganıyla düzenlenen 3×3 Basketbol Turnuvası, büyük bir heyecan yarattı. 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen bu turnuva, gençler arasında spor bilincini yaymak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını artırmak amacıyla yapıldı. İlçedeki sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik, katılımcılar arasında oldukça heyecanlı anlara sahne oldu.

ÖDÜL TÖRENİ VE KAYMAKAMIN GÖRÜŞLERİ

Turnuvanın sona ermesinin ardından, dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Germencik Kaymakamı Sultan Doğru tarafından takdim edildi. Kaymakam Doğru, sporun gençler üzerindeki etkisine vurgu yaparak, “Bu tür etkinlikler, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor” ifadesini kullandı. Ödül alan sporcular, ulaşmış oldukları başarı nedeniyle büyük bir sevinç yaşadı ve ödüllerini almak için sıraya girdi. Böylece, Germencik’te düzenlenen bu spor etkinliği hem gençlerin motivasyonunu artırdı hem de toplumsal dayanışmayı pekiştirdi.

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