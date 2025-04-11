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Germencik’te 4 Şüpheli İncir Çaldı

Aydın’ın Germencik ilçesinde 4 kişi, çaldıkları 35 kilo incir (iğlek) ile suçüstü yakalandı. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı, Hıdırbeyli Mahallesi’nde tarımsal ürünlerle ilgili hırsızlığı önlemek için çalışma gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, devriye sırasında bir şahsa ait incir bahçesinde şüpheli 4 kişinin bulunduğunu fark etti. Yapılan incelemede Ş.B., A.B., S.P. ve F.Ç. isimli şüphelilerin incir hırsızlığı yaptığı belirlendi ve 35 kilogram iğlek ile birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

TARIMSAL HIRSIZLIĞIN ÖNLENMESİ

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, “Tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik devriye ve kontrollerimiz aralıksız devam ediyor” açıklamasında bulundu.

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Haberler

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