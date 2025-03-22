Haberler

Germencik’te 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

Aydın’ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen otoyol kontrol çalışmaları sırasında durdurulan bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı. Germencik ilçesi Aydın-İzmir Otoyolu üzerinde Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrolü yapıldı.

Yapılan kontroller esnasında M.Y. isimli sürücünün idaresindeki araç durduruldu. Jandarma ekipleri, araçta yaptıkları incelemeler sonucunda 5 düzensiz göçmenin varlığını tespit edip yakaladı. M.Y. hakkında adli süreç başlatılırken, düzensiz göçmenler gerekli işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Derince’de Çatıda Mahsur Kalan Usta Kurtarıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, kaplama yapan bir usta çatıda mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, ustayı başarıyla kurtardı.
Haberler

Edin Dzeko’nun Burnu Kırıldı, Maçta Yok

Fenerbahçe'nin santrforu Edin Dzeko'nun burnunda kırık bulundu. Oyuncunun, salı günü İstanbul'a gelerek kulüp doktorları tarafından muayene edileceği bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.