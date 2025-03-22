Germencik’te 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

Aydın’ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen otoyol kontrol çalışmaları sırasında durdurulan bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı. Germencik ilçesi Aydın-İzmir Otoyolu üzerinde Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrolü yapıldı.

Yapılan kontroller esnasında M.Y. isimli sürücünün idaresindeki araç durduruldu. Jandarma ekipleri, araçta yaptıkları incelemeler sonucunda 5 düzensiz göçmenin varlığını tespit edip yakaladı. M.Y. hakkında adli süreç başlatılırken, düzensiz göçmenler gerekli işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.