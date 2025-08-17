Germencik’te Hırsızlığa Karşı Uygulama Yapıldı

JANDARMA HIRSIZLIĞI ÖNLÜYOR

Aydın’ın Germencik ilçesinde, jandarma ekipleri incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkları önlemek için bir uygulama gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, JASAT, asayiş ve trafik timleri, ilçenin incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerde devriye görevi yaptı. Ekipler, köylerdeki bahçeleri kontrol ederek, bahçe sahiplerini hırsızlık olayları hakkında bilgilendirdi. Aynı zamanda bölgede trafik denetimleri de yapıldı.

ÜRETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ

İncir üreticisi Tarık Demir, kuru incir sezonunun başlamasıyla birlikte hırsızlık olaylarının arttığını, bu uygulamanın büyük bir öneme sahip olduğunu aktardı. Diğer bir üretici Turhan Altıntaş ise jandarmanın zor dönemlerde kendilerine destek olduğunu vurguladı. Altıntaş, “Hırsızlık olaylarına karşı her gece nöbet tutuyoruz. Askerlerimizin de burada nöbet tutması bizim için büyük avantaj. Devletimizden Allah razı olsun, canlarımızı ve mallarımızı koruyor. Üretici tüm yıl çalışıyor, ürünü çalınınca da üzülüyor. Denetimlerle inşallah üreticimiz rahat nefes alır.” dedi.