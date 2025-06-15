Germencik’te Hırsızlık Şüphesi Yakalandı

HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Aydın’ın Germencik ilçesinde hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı’nın JASAT birimi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, aranan şahsı elde etmek için kapsamlı bir çalışma yürüttü.

OPERASYONUN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre “Kamu, Kurum ve Kuruluşlardan Hırsızlık” suçundan 20 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası bulunan T.K. isimli şahıs, Germencik ilçesine bağlı Reisköy Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ardından gerekli işlemlerin yapılması için adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.