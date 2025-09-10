Haberler

Germencik’te Hükümlü Yakalandı, Tutuklandı

YOL KONTROL FAALİYETİNDE İKİNCİ ŞAHIS YAKALANDI

Aydın’ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti esnasında, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan ve 11 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Germencik gişelerinde düzenlenen bu kontrol sırasında, infazı gereken şahıs tespit edildi.

TUTUKLAMA PROSEDÜRÜ BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi. Burada ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Bu durum, yol kontrol işlemlerinin etkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tatvan’da 4 Göçmen, 1 Organizatör Yakalandı

Tatvan'daki jandarma operasyonunda 4 Afgan kaçak göçmen ve bu kişilerin organizatörleri yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Haberler

Global LNG Anlaşmaları Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'daki Gastech 2025'te 2026-2028 dönemini kapsayan 8 uluslararası LNG anlaşması imzaladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.