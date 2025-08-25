Haberler

Germencik’te Jandarma Denetimi Yapıldı

DENETİM FAALİYETLERİ

Aydın’ın Germencik, Efeler ve İncirliova bölgelerinde jandarma ekipleri, incir hırsızlıklarına karşı kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, ortaklaşa olarak Efeler, Germencik ve İncirliova ilçelerinde tarımsal ürün hırsızlıklarının, özellikle incir hırsızlıklarının önüne geçmek için harekete geçti.

BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Bu çerçevede sahaya inen ekipler, devriye sırasında bahçelerinde ve tarlalarında çalışan vatandaşlar ile çiftçileri bilinçlendirdi. Ekipler, bu kişilerden hırsızlık olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Jandarma Komando, Asayiş, Motorlu Asayiş Timleri ve Trafik Jandarması, bölgedeki güvenliği artırmaya yönelik önleyici devriye faaliyeti uyguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tufanbeyli’de Otomobil Yangını Söz Konusu

Tufanbeyli'de bir otomobilde çıkan yangın, sürücünün ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, araçta zarar meydana getirdi.
Haberler

Van Erciş Yolu’nda Minibüs Takla Attı

Van Erciş karayolunda bir minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve güvenlik ekipleri gönderildi.

