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Germencik’te Jandarma Uzman Çavuş Ölü Bulundu

JANDARMA UZMAN ÇAVUŞUNUN ÖLÜ BULUNMASI

Aydın’ın Germencik ilçesinde bir jandarma uzman çavuşun evinde ölü bulunması olayı yaşandı. Alınan bilgilere göre, Jandarma Uzman Çavuş E.A’nın (40) Park Mahallesi’ndeki evinden gelen silah sesi üzerine, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, E.A.’yı evde silahla vurulmuş bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde E.A’nın hayatını kaybettiği belirlendi. E.A’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.

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