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Germencik’te Kaymakamlık Personeli Hayatını Kaybetti

SERKAN ÖZDEMİR’İN HASTANEDE YAŞAMI SONLANDI

Aydın’ın Germencik ilçesinde görev yapan kaymakamlık personeli Serkan Özdemir, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 30 yaşındaki Özdemir, bir süre önce sağlık problemleri yaşamaya başladı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Özdemir’in durumu hızla ağırlaştı. Tüm doktor çabalarına rağmen tedavilere olumlu yanıt vermeyen Özdemir, hastanede vefat etti.

Özdemir’in ölüm haberi, aile üyeleri, çalışma arkadaşları ve tüm yakınlarını derin bir yasa boğdu. Germencik Kaymakamlığı, Özdemir’in vefatı ile ilgili resmi sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajda, “Kaymakamlığımızda çalışan kıymetli personelimiz Serkan Özdemir’i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” ifadeleri yer aldı.

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