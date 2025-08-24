Haberler

Germencik’te Kazada İki Kişi Yaralandı

KAZA SONUCU YARALANMALAR

Germencik’te meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sonuç olarak 2 kişi yaralandı. E.B. yönetimindeki 20 BCM 65 plakalı otomobil, Mursallı Kavşağı yakınlarında M.K’nin kullandığı 35 AIK 873 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.K. idaresindeki otomobil şarampole devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye hemen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kazadan etkilenen sürücü M.K. ile yolcu konumundaki B.K., ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayın ardından sürücü E.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Kürek Şampiyonası Tamamlandı

Edirne'de gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, yaklaşık 400 sporcu ile tamamlandı. Fenerbahçe, 19 ve 17 yaş altı kategorilerinde şampiyonluk kazandı; ödüller yerel yetkililerce verildi.
Haberler

Kırmızı Et Ürünlerinde Tağşiş Devam Ediyor

Türkiye'de kırmızı et ürünlerinde, köfte ve sucuk gibi gıda maddelerinde kanatlı etleri ve organ etlerinin kullanımı devam ediyor, cezalar etkili olmuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.