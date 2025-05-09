Germencik’te Konser Verildi, İlgi Yoğun

AYDIN’DA DÜZENLENEN KONSER

Aydın’ın Germencik ilçesinde İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu “Yeşilçam Şarkıları” konseri gerçekleştirdi. Germencik Belediyesi işbirliğiyle ve belediye konferans salonunda yapılan etkinlikte, sanat yönetmeni Şavk Eryürek yönetimindeki topluluk sahne aldı.

KONSERDE YEŞİLÇAM MÜZİKLERİ SESLENDİRİLDİ

Bu özel konserde, Yeşilçam’ın akıllarda kalan film müzikleri, yetenekli ses sanatçıları ve koro tarafından seslendirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, kültürel bir buluşma imkanı sundu. Etkinliğe, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de katılarak destek verdi.