Germencik’te Trafik Denetimi Yapıldı

JANDARMA KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 4 sürücüye cezai işlem uygulandı. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş, JASAT ve Trafik Jandarması, suçların önlenmesi, suçluların yakalanması ve trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi’nde Sıcak Nokta Şok uygulaması gerçekleştirdi.

DENETİMLERDE 77 ŞAHIS VE 249 ARAÇ SORGULANDI

Uygulama kapsamında, yapılan çalışmalarda 77 şahıs ve 249 araç sorgulandı. Kurallara uymadığı belirlenen 4 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 1 araç da trafikten men edildi. Güvenlik ve huzurun sağlanması adına, denetim ve kontrollerin devam edeceği bildirildi.